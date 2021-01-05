Hande Fırat yazdı: ABD ile baştan kılıçlar çekilmeyecek, restleşme yok

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacağını hatırlatarak, "ABD ile baştan kılıçlar çekilmeyecek, restleşme yok" dedi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugün yayımlanan yazısında Biden dönemiyle birlikte Türkiye ile ABD arasında restleşme yaşanmayacağını, Türkiye'nin 'diyalog arayışı içerisinde olacağını' söyledi. Fırat, "Hem Akar’ın açıklamalarından hem de kulislerdeki bilgilerden hareketle beklentileri şu şekilde özetleyebiliriz: Baştan kılıçlar çekilmeyecek. Restleşme yok. İki başkent de önce diyalog arayışında olacak" ifadelerini kullandı.

"Washington-Ankara hattında yapılacak görüşmeler kritik olacak"

"Ankara arka kapı diplomasisini yine işletti" bilgisini veren Fırat, yazısın devamında şunları kaydetti: Bunun işaretleri ABD başkanlık seçimi sürecinde de görüldü. Türkiye’nin ABD ile iyi ilişkiler istediği mesajı verildi. Biden’ın ekibinden de Ankara’ya Biden’ın bazı konuşmalarının seçim konuşması ve iç siyasetlerine yönelik olduğu mesajı verildi.

Biden hükümeti işbaşına geldikten sonra Washington-Ankara hattında yapılacak görüşmeler kritik olacak. İki lider ne zaman konuşacak, ilgili bakanlar ne zaman bir araya gelecek sorularının yanıtları önem taşıyacak. ABD masaya S-400’leri birinci gündem maddesi olarak koyarsa, Türkiye’de PKK eşittir YPG diyerek 'ABD’nin bir terör örgütüne verdiği destek kabul edilemez' diyecek.