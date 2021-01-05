Galatasaray'da Gomis'in göndermenin bedeli ağır oldu! 40 milyon çöpe gitti

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından transfer ettiği 7 santrfordan beklediği verimi alamadı.

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Kariyerinde Fransa'da Saint-Etienne, Olympique Lyon, Marsilya ve İngiltere'de Swansea City gibi takımlarda forma giyen Gomis, 2017-2018 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Fransız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 1 sezonda ligde attığı 29 golle hem takımının şampiyonluğunda büyük rol aldı hem de sezonu gol kralı olarak tamamladı. Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

2,5 sezonda 48 gol katkısı aldı

Gomis ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayıran Galatasaray, sonrasında kadrosuna kattığı santrforlardan beklediği verimi alamadı. Galatasaray, bir sezonda 29 gole ulaşan Gomis'in yerine transfer ettiği 7 futbolcudan 2,5 sezonda 48 gol katkısı aldı. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Mbaye Diagne 16, Radamel Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Florin Andone 2, Konstantinos Mitroglou ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Zam istedi diye yollandı

Galatasaray'da Gomis sonrası alınan futbolcuların maliyetleri dikkati çekti.Swansea City'den 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomis'e yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti para veriliyordu. Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına 6 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olan tecrübeli futbolcu ile maaşına istediği zam nedeniyle yollar ayrılmıştı.

40 milyon avro

Galatasaray'ın Gomis'in ardından transfer ettiği yabancı futbolcuların maliyeti 40 milyon avroyu buldu. Diagne için 10 milyon avro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 11 milyon avroluk maaş yükünün altına girdi. Galatasaray, Falcao'yu bonservissiz kadrosuna katmasına rağmen 3 sezon için garanti ücret olarak toplamda 15 milyon avroluk sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı kulübe Mitroglou'nun maliyeti 1,5 milyon, Andone'nin maliyeti ise 3,2 milyon avro oldu.

Falcao elde kaldı

Yeniden sakatlanan ve Konya'ya götürülmeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belirsiz. Yönetim en az zararla Kolombiyalı forveti elden çıkarmaya çalışıyor.