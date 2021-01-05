Çanakkale'de kamyon yan yattı ortalık savaş alanına döndü! Yüzlercesi yola saçıldı

ÇANAKKALE’de meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyon yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü kurtarılırken, kamyon kasasında bulunan meyveler yola saçıldı.

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Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Ezine ilçesi Sarımsakçı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’den İzmir istikametine seyir halinde olan 10 ACE 624 plakalı meyve yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim İnkaya, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon refüje yan yatarken, kamyonun kasasında bulunan meyveler yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Şoför mahallinde sıkışan İnkaya, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ve Kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, kısa süreli trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir karayolu Ezine Belediyesi iş makineleri tarafından yola saçılan meyvelerin temizlenmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.