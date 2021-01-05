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Kenan Karaman şov yaptı takımı galip geldi

Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.

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Almanya Bundesliga 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Kristoffer Peterson'un golüyle öne geçen ev sahibi takım, 55'te Kenan Karaman ile farkı 2'ye çıkardı.

Konuk takım 79' Chris Führich ile skoru 2-1'e getirdi ancak puan için yeterli olmadı. Adı Türk takımlarıyla anılan Kenan Karaman, 13 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

14 haftada 26 puan toplayan Fortuna Düsseldorf, liderin 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

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