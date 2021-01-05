Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var! Fuat Oktay açıkladı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısını sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçağın olduğunu açıkladı.

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Bugüne kadar milletvekillerinin bu konudaki sorularına cevap vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk kez, Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak olduğunu açıkladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Fuat Oktay daha önce bu konudaki sorulara “Bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” yanıtını veriyordu.

"Türkiye, dünyanın en fazla VİP uçağına sahip ülkesi"

Çakırözer ise, Oktay'ın yanıtı üzerine şunları söyledi: Ülkemiz ekonomik kriz ve salgınla mücadele ederken, bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunmasını israftır, lükstür, savurganlıktır. 8 uçak sadece Cumhurbaşkanı'na tahsisli bulunurken, Bakanlıklar, Genelkurmay, Emniyet'e ait VİP uçaklarla birlikte bu sayı 15-16'ları buluyor.

İhtiyaç dışı uçaklar satılarak, şu zor dönemde 83 milyon için kullanılmalı. Bu krizde yapılması gereken, VİP uçak sayısını azaltmaktır. Türkiye, dünyanın en fazla VİP uçağına sahip ülkesi. Bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor.