Can Ataklı: Bu sefer bana da koydu!

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyada tepkilere neden olan Erdoğan sözlerine CNN Türk'te açıklık getirdi. Sözlerinin montajlandığını ileri süren Ataklı, tepkilere neden olan açıklamalarını bir kez daha tekrarladı sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Abone ol

Gazeteci Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Konuşmasının montajlandığını ileri süren Ataklı, kendi sözlerinden çok İlker Başbuğ'un çıkışının hükümeti paniklettiğini iddia etti.

Can Ataklı'nın gündeme bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri CNN Türk'te tartışıldı. Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik eleştirilerine de programa telefonla bağlanarak cevap veren Ataklı, ağır da olsa o sözlere ilişkin bir değerlendirmesinin olmayacağını söyledi.

"Sözlerim montajlanmış"

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştiriler için Yenişafak ve Akit gazetesini suçlayan Ataklı, bugüne kadar bu sözlere aldırmadığını; ancak son iddiaların vicdansızca olduğunu söyledi.

İşte Ataklı'nın o sözleri;

"Şu anda İlker Başbuğ'u konuşuyorsunuz ama hiç kimse İlker Başbuğ'un neden iktidar kanadını hoplattığını konuşmuyor. "Efendim 27 Mayıs'ı mı destekliyor?", "Darbeci mi?" hayır! Bakın eğer iktidar, İlker Başbuğ'un konuşmasından telaşlandıysa bunun tek sebebi var. 27 Mayıs'ı örnek gösteriyor diyor ki "Seçime gitseydi darbe olmazdı". Empati yapıyorlar bugüne getiriyorlar ve "Şunu mu söylüyorsun arkadaş: Seçime gitmezsen seni de darbeyle devirecekler". Esas korku bu!

Çok haklısınız ne kadar dalga geçseniz sonuna kadar haklısınız. Şunu söyleyeyim Tele 1 ekranlarında iki saat çoğunlukla mizah yüklü diyeceğim, işi dalgaya vurarak program yapıyorum. Sizle ilgili de çok ağır şeyler söylüyorum bazen dozu bile kaçıyor. Evet bunları yapıyorum ama siz de bu gece bana kadifesi yok, bunalıma girmiş, ruh hali bozulmuş falan diyorsunuz. Bunlara hiç itirazım yok ama bir şeyi yine söylüyorum.

O bandın sonuna kadar arkasındayım. Yanlış anlaşıldım, maksadını aştı falan demiyorum ama bir tek şeyi söylüyorum. Bu kez ki bana dakoydu çünkü çok alçakça yapılan bir montaj var. Sanki o montajda ben "Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorsanız savaşta yenelim. Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorsanız yangın çıkarın, sokaklara dökülün" demişim gibi... Bu yüzden de bir anda hedef oluyorum."

Ne söylemişti?

Can Ataklı, Youtube hesabında darbe iddialarıyla ilgili olarak mevcut koşullarda darbe yapılabilecek bir kabiliyet olmadığını söylemişti. Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için de bazı şartların oluşması gerektiğini ileri sürmüştü.

İşte Can Ataklı'nın tartışmalara neden olan o sözleri;

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Kendisine oy verenlere ekmek veremeyecek kadar ağır bir ekonomik kriz olursa... Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."