Başkan Erdoğan, SMA'lı çocuklar için talimat verdi

MYK sonrası soruları yanıtlayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SMA'lı çocuklarla ilgili gündeme gelen konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alıp gerekli talimatları verdiğini söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, kamuoyunda SMA hastası çocukların konu edildiği tartışmalara ilişkin bir soruya da cevap verdi.

"Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bilgi aldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ayrıntılı bilgi aldığını ifade eden Çelik, Erdoğan'ın açık talimat verdiğini söyledi.

Çelik, "Bu devlet bu çocuklara sonuna kadar sahip çıkacak. Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar ayrıntılı bilgi aldı. Ben bizi eleştiren vatandaşlarımıza da, insani olarak sahip çıkan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Aldık, başımızın üstünde yeri var. Bilimsel kurullar onaylarsa çocuklar o tedaviyi de alacak. Bundan sonra da tedavi onaylanırsa, cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır. O çocuklara da bu tedaviye erişme konusunda her türlü imkan sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.