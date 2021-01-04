BIST 1.495
DOLAR 7,42
EURO 9,09
ALTIN 463,84
HABER /  YEREL

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi

Anadolu Ajansı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yetkililer, halka dikkatli olması ve köpeklerini dışarıda bağlı bırakmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Abone ol

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, Giresun'un Keşap ilçesinde Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü. 

Mahalledeki bir evin kapısına kadar gelen kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaş ise aracıyla mahalle yolunda karşılaştığı kurdu cep telefonuyla fotoğrafladı.

Kurtların birçok yerde görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaptı.

Keşap Avcılar, Atıcılar ve Doğayı Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Emin Kaya, yaptığı açıklamada, birçok yerde kurt görülmesi üzerine konuyu DKMP ekiplerine ilettiklerini söyledi.

Karadeniz'de insanların kurtlara çok fazla alışık olmadığını ifade eden Kaya, "En büyük sıkıntı da bu. Kurtları insanlar daha önceden görmüşler. Çevredekiler, köpek diye algılamışlar ama biz onun kurt olduğunu, herkesin dikkatli olmasını söyledik. Köpekleri ben bağda bırakmıyorum şu anda. Köyde herkesi uyardık, 'Bahçeye giderken dikkatli olun' dedik. Bizim vatandaşlardan isteğimiz dikkatli olmaları" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 4 ölü 2 yaralı
Numan Kurtulmuş'tan darbe heveslilerine sert sözler
Korona aşısı vurulan sağlıkçı yaşamını yitirdi
Ortadoğu'da bomba gelişme! Sınırlar açılıyor
İstanbul'da kuraklığın boyutları iki kare ile gözler önüne serildi
Galatasaray'da 2 isim PFDK'ye sevk edildi
Fahrettin Altun'un paylaşımına skandal yorum: Darbeler zaruret doğmadan yapılmaz!
Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ocak Pazartesi)
Cem Küçük ve Gürkan Hacır'la iki mahalle arasında buluşuyoruz
Yorumlar