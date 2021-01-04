BIST 1.495
DOLAR 7,42
EURO 9,11
ALTIN 462,92
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan veilaht prens Selman'ın emriyle Yunanistan'a savaş uçağı gönderiyor

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye gözdağı vermek için ineceğini iddia etti.

Abone ol

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi attıran Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor. Yunan medyası Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE), Mısır, Fransa, ABD, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ın da oyuna dahil olacağını aktardı. Politik ve ekomomik yönden gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti. 

Suudi Arabistan tatbikata katılıyor

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu. ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Hakan Bayrakçı tanık oldu: Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç bulundu
Emekli aylığı ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 esnaf, çiftçi, işçi emekli maaşları
Düşen dolar sonrası benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tüyosu! Gram altın 2021'de 137 lira birden...
TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı
Balıkesir'de borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini karnından vurarak öldürdü
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Ekonomist Selçuk Geçer'in paylaşımına tepki yağdı hani dolar 16 TL olacaktı
Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha
Yorumlar 1 yorum