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Emekli aylığı ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 esnaf, çiftçi, işçi emekli maaşları

1 Ocak 2021 itibariyle işçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36 zam geldi. En düşük emekli aylığı 1447 TL oldu.

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12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.

En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

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