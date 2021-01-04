Düşen dolar sonrası benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Dolardaki 2 haftalık düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmedi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi?

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Dolar kuru 7 lira 35 kuruş seviyesine inmesine rağmen akaryakıtta indirim yapılmadı.Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı indirim yapılmıyor.

Benzin ve motorin fiyatları

Sürücülerin merakla beklediği akaryakıt indirimleri ne zaman gelecek? 7 liranın üzerine çıkan benzin fiyatları dolardaki düşüşe rağmen bir türlü düşmedi.İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 lira 18 kuruş seviyesine kadar yükseldi.Motorin fiyatı ise 6 lira 59 kuruş seviyesine geldi.

Petrol fiyatları yükselişte...

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre brent petrolün varil fiyatlarındaki artıştan dolayı benzin fiyatlarına indirim gelmiyor. Petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesinde izlerken uzmanlar, yükselişin böyle devam etmesi halinde benzin ve motorine zam gelebileceğini iddia ediyor.