BIST 1.496
DOLAR 7,37
EURO 9,06
ALTIN 459,71
HABER /  EKONOMİ

Düşen dolar sonrası benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Dolardaki 2 haftalık düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmedi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Abone ol

Dolar kuru 7 lira 35 kuruş seviyesine inmesine rağmen akaryakıtta indirim yapılmadı.Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı indirim yapılmıyor.

Benzin ve motorin fiyatları
Sürücülerin merakla beklediği akaryakıt indirimleri ne zaman gelecek? 7 liranın üzerine çıkan benzin fiyatları dolardaki düşüşe rağmen bir türlü düşmedi.İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 lira 18 kuruş seviyesine kadar yükseldi.Motorin fiyatı ise 6 lira 59 kuruş seviyesine geldi.

Petrol fiyatları yükselişte...
Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre brent petrolün varil fiyatlarındaki artıştan dolayı benzin fiyatlarına indirim gelmiyor. Petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesinde izlerken uzmanlar, yükselişin böyle devam etmesi halinde benzin ve motorine zam gelebileceğini iddia ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi maaşları 2021 - Enflasyon farkıyla bekçi maaşı ne kadar oldu?
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tüyosu! Gram altın 2021'de 137 lira birden...
Balıkesir'de borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini karnından vurarak öldürdü
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha
Alkollü içkilere ÖTV zammı geliyor
Bakan Varank Şanlıurfa'ya müjdeleri sıraladı! 13 fabrika üretime başladı 6 fabrika yolda
Galatasaray Konyaspor maçının kafilesini açıkladı! 7 eksik var
HSK'dan Fikri Sağlar'a 'türbanlı hakim' tepkisi! 'Adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı sunmaz'
Ata Demirer isyan etti! 'Çoluk çocuk hepsi yakalanmış...'
Yorumlar