Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tüyosu! Gram altın 2021'de 137 lira birden...

Bir süredir altın yatırımcısının kafası karışık... Çünkü altın fiyatları eski istikrarını kaybetti. Ancak Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ısrarla altına güvenilmesi gerektiğini vurguluyor. Memiş, son yaptığı açıklada, 2021 yılında gram altının önce 560 TL devamında 587 lira seviyelerine kadar bir direnç seviyesi olduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz senenin en çok kazandıran yatırımı altın oldu. Ancak güvenli liman diye tabir edilen altın eski günlerini mumla aratmaya başladı. Nedendir ki; altın fiyatları son birkaç aydır eski istikrarlı görüntüsünü vermiyor. Peki altının bir aşağı bir yukarı yönlü seyri 2021'de devam edecek mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş yeni yılın ilk haftası yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarını değerlendirdi. Yatırımcıya dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Geçtimiz haftaya sert bir düşüşle başlayıp ardından bir miktar toparlayan altın fiyatları yeni yılın ilk haftasına yükselişe geçti. Gram altın 459 lira seviyesine kadar geldi. Çeyrek altın ise 754 liraya yükseldi. Daha sonra gerileme sağlayan gram altın şu sıralar 456 lira bandına oturdu.

İslam Memiş: Altın 2021'de 587 lirayı görebilir

Piyasalar hakkında yeni analizlerde bulunan altın uzmanı İslam Memiş, 2021 yılında altının yükseleceğini iddia etti. Youtube kanalında altınla ilgili açıklamalarda bulunan altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının 2021 yılında yükseleceğini söyledi. Altınla ilgili 2021 yılı tahminini paylaşan Memiş şunları söyledi;

"452 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın. Altın fiyatları ocak ayı içerisinde 480 -487 lira seviyesinden sürdüreceğini tahmin ediyorum.

Yıllık bazda baktığımız zamanda 2021 yılında gram altın TL fiyatında 560 lira devamında 587 lira seviyelerine kadar bir direnç seviyesi olduğunu hatırlatmak isterim.

Altın fiyatlarında güçlü duruşun devam ettiğini özellikle bu 10 yıllık süreç içerisinde 1000 liranın karşılığında yüzde 85'lik bir getiri sağladığını belirtmek isterim. Altın yatırımcıları 2021 yılında kazanmaya devam edecek. Yıl içerisinde 3-4 kezlik bir satış gerçekleşecek. Ama destek seviyelerini koruyacak. Ancak tekrar 450 lira seviyeleri görmemiz mümkün olmayacaktır."

Altınla birlikte gümüş de yükselecek

Altın fiyatlarıyla birlikte yükselişe geçen bir diğer değerli maden olan gram gümüş de yükselişini sürdürdü. Haftanın ilk iş günü 6 lira 69 kuruşu gören gümüşün 2021 yılında tekrar bu seviyeleri görmeyeceğini ve yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, Gümüş 2021 yılında en çok kazandıran değerli maden olacağını iddia etti.