Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu protestoyla karşılaştı

İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etti. Melih Bulu AK Parti milletvekili aday adaylığı mazisi sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve bazı bakanlıklar, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. O kararlar içinde en dikkat çekici olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması olmuştu.

Yeni rektör Melih Bulu 2015’te AK Parti'den İstanbul 1’inci Bölge milletvekili aday adayı olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yeni rektörü protesto gösterileri vardı. Melih Bulu'yu istemeyen öğrenciler üniversite önünde bir araya geldi.

Haliç Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Melih Bulu.

“Kayyum rektör istemiyoruz”

“İntihalci rektör istemiyoruz”, “Üniversiteler bizimdir”, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrenciler, Özgür üniversiteler yaratacaklarının altını çizdi. Boğaziçi Üniversitesi’ne İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ öğrencileri de destek verdi.

Öğretim üyeleri : Kabul etmiyoruz

Atamaya, üniversitenin öğretim üyelerinden de tepki gelmişti. Dün yapılan 'kabul etmiyoruz' başlıklı açıklamada şöyle denilmişti:

- “1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsem özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz”.

Yeni rektör Melih Bulu'dan açıklama

Tepkiler üzerine dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Melih Bulu ise şunları söylemişti:

-“Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, ülkemizin dünyada ilk 10'da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Boğaziçi'nde yönetim ve strateji yoğun eğitimim sonrası özel sektörde pratik yapma fırsatı bulmam sonrasında farklı üniversitelerde bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektörlük süreçlerinde tecrübe kazanmamın, beni bugünlere hazırlayan güzel tesadüfler olduğunu düşünüyorum.”

Hepimiz aynı gemideyiz

-“Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum”

''Bunların hepsi hürriyet mücadelesidir''

İTÜ’den bir öğrenci ise, “Mücadeleniz mücadelemizdir. Metal işçilerinden, maden işçilerinden, baroların hürriyet mücadelesi, bunların hepsi hürriyet mücadelesidir. Dayanışmanızı selamlıyoruz, her daim yanınızdayız.”