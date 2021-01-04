Hakan Bayrakçı tanık oldu: Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç bulundu

Hakan Bayrakçı, aralarında Mehmet Metiner’in de bulunduğu 8 koronavirüs hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilacı açıkladı.

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CNN Türk’te yayınlanan CNN Türk Masası’nda ilginç anlar yaşandı. SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, bulunduğunu iddia ettiği ilaçla ilgili “Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor.” dedi.

Söz konusu ilacın 8 kişi üzerinde etkisini canlı canlı gördüğünü söyleyen Hakan Bayrakçı, ilacın Türkiye’de üretilmek istendiğini ileri sürdü.

Mehmet Metiner’in de ilacı kullandığını söyleyen Bayrakçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Metiner vasıtasıyla tanışarak ilaçla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Metiner, Bayrakçı’nın açıklaması üzerine “Sen bizi kobay olarak mı kullandın?” diyerek tepki gösterdi.

Bayrakçı’nın detayları anlatmasından rahatsız olan Mehmet Metiner, “Gizliliği ihlal ettin, açıklamanı doğru bulmadım.” değerlendirmesini yaptı.