BIST 1.495
DOLAR 7,42
EURO 9,11
ALTIN 462,92
HABER /  MEDYA

Hakan Bayrakçı tanık oldu: Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç bulundu

Hakan Bayrakçı, aralarında Mehmet Metiner’in de bulunduğu 8 koronavirüs hastasını 30 saniyede iyileştiren bir ilacı açıkladı.

Abone ol

CNN Türk’te yayınlanan CNN Türk Masası’nda ilginç anlar yaşandı. SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, bulunduğunu iddia ettiği ilaçla ilgili “Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor.” dedi.

Söz konusu ilacın 8 kişi üzerinde etkisini canlı canlı gördüğünü söyleyen Hakan Bayrakçı, ilacın Türkiye’de üretilmek istendiğini ileri sürdü.

Mehmet Metiner’in de ilacı kullandığını söyleyen Bayrakçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Metiner vasıtasıyla tanışarak ilaçla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Metiner, Bayrakçı’nın açıklaması üzerine “Sen bizi kobay olarak mı kullandın?” diyerek tepki gösterdi.

Bayrakçı’nın detayları anlatmasından rahatsız olan Mehmet Metiner, “Gizliliği ihlal ettin, açıklamanı doğru bulmadım.” değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu protestoyla karşılaştı
Emekli aylığı ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 esnaf, çiftçi, işçi emekli maaşları
Bekçi maaşları 2021 - Enflasyon farkıyla bekçi maaşı ne kadar oldu?
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tüyosu! Gram altın 2021'de 137 lira birden...
Balıkesir'de borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini karnından vurarak öldürdü
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Ekonomist Selçuk Geçer'in paylaşımına tepki yağdı hani dolar 16 TL olacaktı
Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha
Alkollü içkilere ÖTV zammı geliyor
Bakan Varank Şanlıurfa'ya müjdeleri sıraladı! 13 fabrika üretime başladı 6 fabrika yolda
Yorumlar 29 yorum