Korona aşısı vurulan sağlıkçı yaşamını yitirdi

Portekiz'de bir sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısı sonrasında hayatını kaybetti. Aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmediği belirtilirken, sağlık çalışanının ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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PORTEKİZLİ bir sağlık çalışanı, Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdıktan 48 saat sonra hayatını kaybetti. Corona virüsü (koronavirüs) aşısı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etkinin görülmediği talihsiz kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Sonia Acevedo, Covid-19 aşısını olduktan 48 saat sonra, yeni yıl günü evinde aniden hayatını kaybetti.

Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde görev yapan iki çocuk annesi Acevedo'da aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmedi.

Baba Abilio Acevedo, Portekiz gazetesi Correio da Manha'ya yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.