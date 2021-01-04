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HABER /  DÜNYA

Ortadoğu'da bomba gelişme! Sınırlar açılıyor

Suudi Arabistan ile Katar arasında kara, deniz ve hava sınırları tekrar açılıyor. Suudi Arabistan, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayarak sınırlarını bu ülkeye kapatmıştı.

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Kuveyt Dışişleri Bakanı, “Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

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