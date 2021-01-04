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Moderna aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı

Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay çıkmadı. EMA, Amerikan firmasından bazı sorular için cevap bekliyor.

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AVRUPA İlaç Ajansı'nın (EMA), Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verilmesi amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda anlaşma sağlanamadı.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu (MEB) Başkanı Ton de Boer'a göre, Moderna tarafından geliştirilen aşı konusunda, hala yanıtlanması gereken çok fazla soru var.

EMA, ABD'li ilaç şirketinden gelecek bilgiler doğrultusunda, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımına yönelik onay başvurusunu Çarşamba günü yeniden ele alacak.

AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Pazartesi günü Moderna aşısının onay talebini görüşmek üzere toplandı.

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