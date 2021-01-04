F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye tepki gösterdi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. TFF'ye tepki gösteren Ali Koç, "TFF'ye mektup yazdık, cevap vermeye dahi tenezzül etmediler henüz. Demek ki dilimiz yabancı geldi, başka türlü konuşmamız gerekiyor. Son derece yapıcı bir mektup yazdık ama cevap dahi yazmadılar" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı farklı yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Koç, Sinan Gümüş'ün ceza sahası içerisinde düşürüldüğü ve penaltı düdüğünün çalmadığı pozisyonda VAR'a gidilmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı ayrıca, açıklamalarında yazdıkları mektuba henüz cevap vermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na da tepki gösterdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun şekillendiği birkaç haftayı geride bıraktık. Kim ne kadar bağırıyorsa, sonucunu aldığı haftalar. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. VAR odasında tepki koyanların sonrasında yaşadıkları."

"Var'da izlenmeliydi"

"Bugün bizim penaltı pozisyonumuz en azından VAR'da izlenmeliydi. İzledim o pozisyonu. Kasımpaşa'nın da bir pozisyonu var penaltı için o da VAR'da izlenmeliydi, bana söylenen o. Sizlere de tek tek sorduğumuzda penaltı olduğunu söylüyorsunuz bugünkü pozisyonun. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların maçlarında VAR'a çağırılan pozisyonlar, bizde çağırılmayanlar..."

Koç'tan TFF'ye tepki

"TFF'ye mektup yazdık, cevap vermeye dahi tenezzül etmediler henüz. Demek ki dilimiz yabancı geldi, başka türlü konuşmamız gerekiyor. Sadece biz değil, tüm takımlar şikayetçi, son derece yapıcı bir mektup yazdık ama cevap dahi yazmadılar."

"Ölümüne mücadele edecek ruha yaklaşıyoruz"

"Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır."

"1-2 transfere ihtiyacımız var"

"Tekrar söylüyorum, bir transfer imzalanana kadar, oldu, olacak demiyoruz. 1-2 transfere ihtiyacımız var. Limitler doğrultusunda, sportif direktörümüz ve teknik heyetimiz, scout raporlarıyla birlikte bize bir görüş sundular."