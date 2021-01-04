Fahrettin Altun'un paylaşımına skandal yorum: Darbeler zaruret doğmadan yapılmaz!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin sözcülüğünü yapanların haftaya darbe söylemleri ile başladığını belirterek darbeci zihniyet, ''27 Mayıs'tan bu yana hep aynı" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı" dedi. Altun'un paylaşımının altına gelen bir yorum ise muhalif kanattan yükselen darbeci söylemlerin ne kadar tehlikeli bir noktaya ulaştığını gösterir gibiydi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Biri 'Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok' derken, bir diğeri 'Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."

Darbe özlemi gibi paylaşım!

Fahrettin Altun'un bu paylaşımlarının altına yorum yazan, yazar İzzet Kütükoğlu ''Darbeler zaruret doğmadan yapılmamıştır. Malesef bugün böyle bir zaruret vardır'' diyerek adeta darbe özlemi çeken skandal bir ifade kullandı. İşte o tweet;