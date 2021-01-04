ABD'den daha fazla insana uygulayabilmek için yarım doz koronavirüs aşısı planı

ABD'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, yüzde 94 etkili Moderna aşısının daha fazla insanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama amacıyla iki seferde yarım doz halinde uygulamayı planladıklarını duyurdu. Öte yandan; ülkede Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşı, şimdiye kadar 4 milyonu aşkın kişiye uygulandı ancak rakamlar beklenenin çok gerisinde kaldı.

Abone ol

ABD’nin federal aşı programı Warp Speed ​​Operasyonu Başkanı Moncef Slaoui, daha fazla insanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak için Moderna’nın aşısını iki seferde yarım dozlar halinde uygulamayı plandıkladıklarını açıkladı.

Slaoui, "Moderna’nın aşısını 18 ile 55 yaş arasındaki kişilere yarım doz halinde iki sefer uygulamayı planlıyoruz. Bu şekilde sahip olduğumuz aşılarla hedeflenenin iki katı insana ulaşabiliriz. Ayrıca bunun tam doz ile aynı bağışıklık tepkisini tetiklediğini biliyoruz" ifadelerinin kullandı.

Öte yandan; konuya ilişkin Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Moderna’dan yorum yapılmadı.

20 milyon kişinin aşılanması hedefleniyordu ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 4 milyon 225 bin 756 kişiye Moderna’nınki gibi iki doz uygulanması gereken Pfizer/BioNtech Kovid-19 aşısı uygulandığını ve toplamda 13 milyon 71 bin 925 aşının sağlık merkezlerine dağıtıldığını duyurdu. Ancak yetkililerin 2020'nin sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanmasını umduğundan erken hedeflerin çok gerisinde kalındı.

Aşılananların virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı baharda belli olacak

Bununla birlikte; Slaoui, aşıların hızlanmaya devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi ve ikinci aşı için dozları azaltmak yerine daha fazla insana tek bir doz uygulaması önerisinin reddetti. Slaoui, aşıların yarım doz halinde iki kez uygulanmasının 'gerçeklere ve verilere dayalı olan daha sorumlu bir yaklaşım' olduğunu belirterek aşılanan kişilerin hastalığı başkalarına da bulaştırmayacağının baharın sonlarına kadar bilinemeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD'de onaylanan ikinci aşı

Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı, 19 Aralık'ta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ve yüzde 95 etkili olduğu duyurulan Pfizer/BioNTech'ten sonra ABD’de kullanım onayı alan ikinci aşı olmuştu.

ABD, Moderna aşısından 200 milyon doz satın almak için anlaşma yaptı, aşının 6 milyon dozunun sevkiyatı ise iki hafta önce başladı. Ardından ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris’in de dahil olduğu birçok politikacı, sağlık çalışanı ve ordu çalışanına Moderna’nın aşısının ilk dozları uygulandı.