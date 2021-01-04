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Gaziantep'te anne ve bebeği sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te Rabia Bağdatlı (25) ile 2 aylık oğlu Hanifi Bağdatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Eşi ile oğlunun cansız bedenlerini bulan baba Mehmet Bağdatlı'nın Adli Tıp Kurumu morgu önünde çaresizce bekleyişi yürekleri yaktı.

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GAZİANTEP'te işçi olarak çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olan Mehmet Bağdatlı, sabah saatlerine telefonla aradığı eşi Rabia Bağdatlı'ya ulaşamadı. Endişeyle eve gelen Bağdatlı, eşi ve oğlunu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, anne ile bebeğinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Rabia Bağdatlı ile bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Mehmet Bağdatlı ile yakınlarına teslim edildi.

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