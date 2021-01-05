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Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son zamanlarda yaygınlık kazanan WhatsApp dolandırıcılığına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

"Böyle bir durumda panik yapılmamalı"
SİBERAY'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında örnek bir görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

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