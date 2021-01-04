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Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.

Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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