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Borsa İstanbul 4 Ocak Pazartesi gününü rekorlarla tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,70 puan artarken; toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile orman, kağıt, basım oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Salı günü yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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