Galatasaray'da 2 isim PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünün yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile futbolcusu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'in ise hakareti nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç da aynı maçtaki kural dışı hareketi dolayısıyla kurula sevk edildi.