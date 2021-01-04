Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ocak Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 183 bin 323 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, can kaybı 21 bin 685 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 183 bin 323 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1508 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 197 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a çıktı.

Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.3, yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadesini kullandı.