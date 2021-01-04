Kasımpaşa Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0'la geçti ve çok önemli bir galibiyet aldı. Thiam'ın 2 golüne Pelkas da 2 asistle eşlik ederken maçın skorunu belirleyen gol 86'da Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Kanarya, bu sonuçla 29 puana yükseldi. Son 4 maçının 3'ünden mağlup ayrılan Paşa ise 19 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ve 14. dakikada Mame Thiam'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, aynı oyuncunun 45+1. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısına rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Kanarya, üst üste ikinci galibiyetini alarak 29 puana yükseldi. Paşa'nın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı ve 19 puanda kaldı. Sarı-lacivertli ekip, sıradaki lig maçında 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa da bay geçeceği haftadan sonra 11 Ocak Pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

Fenerbahçe müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sarı-lacivertliler üçüncü golü buldu. Ani gelişen atakta Ozan Tufan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun koşu yoluna gönderdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Ferdi ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 0 - 3 :Fenerbahçe

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Valencia (Dk. 74 Samatta), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 79 Cisse)

Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 64 Sadiku, Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa)