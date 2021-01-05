Covid-19 aşısı olduktan 48 saat sonra hayatını kaybetti! Ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Portekizli bir sağlık çalışanı, Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdıktan 48 saat sonra hayatını kaybetti. Corona virüs aşısı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etkinin görülmediği talihsiz kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Sonia Acevedo, Covid-19 aşısını olduktan 48 saat sonra, yeni yıl günü evinde aniden hayatını kaybetti.

Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde görev yapan iki çocuk annesi Acevedo'da aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmedi.

"Hiçbir semptom göstermedi"

Baba Abilio Acevedo, Portekiz gazetesi Correio da Manha'ya yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.