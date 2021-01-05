Ali Koç'un ayakta alkışladığı tek Fenerbahçeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçında fileleri iki kez havalandıran ve oyundan çıkan Mame Thiam’ı ayakta alkışladı.

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Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe Medipol Başakşehir galibiyetiyle son veren Fenerbahçe, 16. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'in gollerini eski Kasımpaşalı Mame Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu attı.

Ayakta alkışladı

Karşılaşmayı tribünde izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 gol attıktan sonra saha kenarına gelen Mame Thiam'ı ayakta alkışladı. Mame Thiam, Süper Lig'deki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa'ya atmış oldu.

''Elhamdülillah. Çok mutluyum"

Attığı iki golden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Mame Thiam, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum" dedi.

''Pelkas ile oynamak beni rahatlatıyor''

Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını dile getiren Thiam, "Bugün kazandğımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.