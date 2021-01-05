Kasımpaşa İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin ile anlaştı

Santrfor takviyesi yapmak isteyen Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin’i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

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Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin ve kulübü Anderlecht ile her konuda anlaşmaya vardı. Almanya’dan ve Çin’den de teklifler alan İsveçli oyuncu, tercihini Kasımpaşa’dan yana kullandı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Isaac Kiese Thelin, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Malmö’de şampiyonluk sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu 25 maçta 14 gol 4 asistlik performans gösterdi.