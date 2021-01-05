'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere Bayrakçı'dan tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?

"CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki gösteren Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, "Lan kazananın nesini eleştireyim?" diye konuştu.

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Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Gündeme lişkin değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, "CHP yerine AK Parti'yi eleştir" diyenlere de tepki gösterdi. Bayrakçı, "Her seçim yeni bir umut, bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar" ifadesini kullandı.

"Lan kazananın nesini eleştireyim?"

Bayrakçı, açıklamalarının devamında, şu ifadeleri kullandı: Muhalif seçmen bilmiyor. Bana, 'Sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir' diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim? 50 alıyor, 52 alıyor, 20 seçimdir alıyorlar. Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur.