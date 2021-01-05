BIST 1.495
DOLAR 7,40
EURO 9,09
ALTIN 462,88
HABER /  YEREL

Çorum'da eşini boğarak öldürdü! ifadesi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'da tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Abone ol

Dün gece Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat H. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Aslıhan Dal'ın daha önce birkaç kez Polat H. tarafından tehdit edildiği konusunda polise başvurduğu öğrenildi. Zanlı Polat H.'nin emniyetteki ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Tartışmaya başladık ve bir anda hareketsiz halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim” dediği öğrenildi. Polat H.'nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin ile anlaştı
Muğla'da sahte içkiden iki kişi daha hayatını kaybetti
Kayserispor'da Samet Aybaba'nın yerine Dan Petrescu
Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var! Fuat Oktay açıkladı
Ali Koç'un ayakta alkışladığı tek Fenerbahçeli
Koronavirüs aşısında 4 kritik soru! Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Arkadaş kurbanı oldu! Üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti
ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon! 36 şüpheli yakalandı
Ülkede durum korkunç! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Endişe verici şekilde bulaşıcı
Yorumlar 1 yorum