Bursa'da yaşandı! 50 lira olan borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu

BURSA’da R.G. (22), sokağa çıkma kısıtlamasında borcu olan 50 lirayı ödeyeceğini söyleyerek, evine çağırdığı Berkan T.’yi (23) önce darp etti, kaçmaya çalışınca da tabancayla vurarak yaraladı.

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Bursa'da R.G. iddiaya göre 50 borcu olan arkadaşı Berken T.’yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak’taki evine davet etti. Berkan T. geldikten sonra da ikili arasında tartışma çıktı. R.G.'nin darbettiği Berkan T., kaçmaya başladı. Peşinden koşan R.G. ise, sokak ortasında Berkan T.'yi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Berkan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan R.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.