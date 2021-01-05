BIST 1.495
DOLAR 7,40
EURO 9,09
ALTIN 462,88
HABER /  YEREL

Bursa'da yaşandı! 50 lira olan borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu

BURSA’da R.G. (22), sokağa çıkma kısıtlamasında borcu olan 50 lirayı ödeyeceğini söyleyerek, evine çağırdığı Berkan T.’yi (23) önce darp etti, kaçmaya çalışınca da tabancayla vurarak yaraladı. 

Abone ol

Bursa'da R.G. iddiaya göre 50 borcu olan arkadaşı Berken T.’yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak’taki evine davet etti. Berkan T. geldikten sonra da ikili arasında tartışma çıktı. R.G.'nin darbettiği Berkan T., kaçmaya başladı. Peşinden koşan R.G. ise, sokak ortasında Berkan T.'yi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Berkan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.  

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan R.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ertuğrul Özkök: Biz Boğaziçi rektörünü tartışırken BAE Mars'a araç gönderiyor
Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturmasında 29 gözaltı kararı
İtalyanlar, Zeki Çelik için Fransızların kapısını çaldı
Ordu'da yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Bakın nerede bulundu
Sakarya'da Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü ihbar edilmişti! Alev alev yandı
'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere Bayrakçı'dan tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?
Southampton, Liverpool'u devirdi Ralph Hassenhüttl ağladı
Kenan Karaman şov yaptı takımı galip geldi
Çorum'da eşini boğarak öldürdü! ifadesi pes dedirtti
Kasımpaşa İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin ile anlaştı
Yorumlar