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Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28’i subay, 1’i ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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