Ertuğrul Özkök: Biz Boğaziçi rektörünü tartışırken BAE Mars'a araç gönderiyor

"Biz Boğaziçi rektörünü tartışırken Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak." diye yazan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başlattığı uzay programına değindi. 'Bu Müslüman kadın 9 Şubat'ta çok önemli bir işi başaracak' başlıklı yazısında Özkök, 'Türkiye'nin Boğaziçi rektörünü tartışırken, BAE'nin Mars yörüngesine Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç göndereceğini' yazdı.

"Tarihte ilk defa Müslüman bir ülke..."

"Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor" diyen Özkök, 'Hope' (Umut) ismi verilen aracın Mars'a gönderilmesi projesinin başında ise Sarah al-Amiri ismli 33 yaşında bir kadının yer alacağını söyledi.

"Bir Arap ülkesinin Mars'ta ne işi var?"

Özkök, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi: Peki bir Arap ülkesinin Mars’ta ne işi var? Proje yöneticilerinden biri şöyle diyor: 'Mars’a gidiyoruz ama amacımız Mars’a gitmek değil...

'Ne öyleyse? 'Asıl amacımız okul çocuklarına uzay bilinci vermek, esin kaynağı olmak...' Yani vizyonu, parasal maliyetinden çok yüksek bir proje bu... Boğaziçi Üniversitesi rektörünü tartıştığımız şu günlerde gözden kaçmasın diye yazıyorum.