Korkutan açıklama! Los Angeles'ta her 6 saniyede bir kişi koronavirüse yakalanıyor

Dünya genelinde 86 milyon kişiye bulaşan ve 2 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'nin Los Angeles kentinde, her 6 saniyede bir kişi corona virüse yakalanıyor.

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Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden corona virüs salgınına ilişkin şoke eden bir açıklama geldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 316 bin 372 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CBS'de açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaşan Garcetti, "Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" ifadelerini kullandı.