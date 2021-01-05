İşte emeklilerin zamlı maaşları, ek ödemeleri ve eline geçecek maaş tutarı! Kuruşu kuruşuna liste
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerine yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8.36 zam geldi. İşte kuruşu kuruşuna hangi emekliye ne kadar zam geldi, ne kadar katkı alacak tam hesaplaması...
Enflasyon rakamı açıklandı beklenen emekli zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 7.36; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memur ve emekli zammının detaylarını yazıp kuruş kuruş kimin maaşına ne kadar zam geldiğinin tablosunu çıkardı. İşte ayrıntılar...
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, 2020 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı almışlardı. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak.
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Görevdeki memurlar ile memur emeklileri ise yüzde 3 toplu sözleşmeden kaynaklı zamla birlikte yüzde 4.36 da enflasyon farkı olmak üzere 2021’in ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak.
Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liraya yükselecek.