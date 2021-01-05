İşte emeklilerin zamlı maaşları, ek ödemeleri ve eline geçecek maaş tutarı! Kuruşu kuruşuna liste

Enflasyon rakamı açıklandı beklenen emekli zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 7.36; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, memur ve emekli zammının detaylarını yazıp kuruş kuruş kimin maaşına ne kadar zam geldiğinin tablosunu çıkardı. İşte ayrıntılar...