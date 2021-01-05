Fatih Bulut evli mi eşi ve 2 çocuğu kimdir? Fatih Bulut hayatı

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile bir süre gündem olan ve dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut'un hayatı merak ediliyor. Aslen Kayserili olan Fatih Bulut 10 kardeş. Babasını kanserden abisini ise kalp krizinden kaybeden Fatih Bulut küçük yaşta türkücülük yaparak ailesine bakmış. Peki 2 çocuğu olduğu bilinen Fatih Bulut evli mi eşi kimdir?

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Oyucu İrem Sak'ın videosunu paylaştıktan sonra kısa sürede ünlü olan ve Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile dinlenme rekoru kıran türkücü Fatih Bulut kimdir? Katıldığı programlarda hayatı merak edilen Fatih Bulut aslen Kayserili ve 10 kardeşli bir aileden geliyor. Babasını kanser nedeniyle abisini de kalp krizi nedeniyle kaybeden Fatih Bulut küçük yaşta türkücülük yaparak ailesine bakmaya çalışmış. Evli ve 2 çocuğu olduğu bilinen Fatih Bulut birçok mekanda sahne aldı.

Aslen Kayserili olan ve yöresel bazda tanınan Fatih Bulut, bir anda en çok konuşulan ve araştırılan isimlerden oldu. İşte, son günlerin popüler ismi Fatih Bulut hakkında merak edilenler...

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.