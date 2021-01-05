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Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'de üst üste dört maçta kazanan Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak

4 maçlık galibiyet serisi 
Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Evinde 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor
Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Son 4 karşılaşmada gol yemedi
Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Sakatlar iyileşti
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayan Rachid Ghezzal, hazır hale geldi. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımla çalışmalara başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ise bugün İstanbul'a dönecek. 

Mensah ve Vida ceza sınırında 
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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