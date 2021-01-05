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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için bir mesaj yayınladı. Soylu mesajında "Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de, PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.

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