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HABER /  EĞİTİM

Edirne'de okudu! Ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu

Demirören Haber Ajansı

TRAKYA Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü'nden mezun olan Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu.

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Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yükse okul Gümrük İşletme Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan ve ülkesi Çad'a dönen Malloum Yoboide Djeraki, 2009 yılında politikaya atıldı. Orta Afrika ülkesi olan Çad'da, lideri olduğu Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'ni (PDSA) kuran Djeraki, 2021 yılının Nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Djeraki, 2016 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmuş, mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'dan sonra en fazla oy alan ikinci isim olmayı başarmıştı.

Trakya Üniversitesi de yazılı açıklama yaparak, Malloum Yoboide Djeraki'nin adaylığını duyurdu. Djeraki'nin, "2021 seçimleri için huzur içinde sandalye kazandıracağımız altı seçim bölgesi belirledik. Genç bir siyasi parti olarak, elimizdeki imkânlar sayesinde kazanmak için olağanüstü bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Seçimlerin, ülkem ve milletim adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklindeki mesajına yer verilen açıklamada, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da mezun öğrencilerini iyi yerlerde ve iyi görevlerde görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Rektör Tabakoğlu, ülkelerine hizmet edecek ve birçok alanda fayda sağlayacak öğrenciler yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirerek, Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun olan her öğrencinin hayatta başarılı olmasının kendileri için çok önemli bir misyon olduğunu, bunun somut örneklerini gittikleri pek çok şehir ve ülkede yakından gördüklerini ifade etti. Tabakoğlu, Malloum Yoboide Djeraki’ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, seçimlerde başarı diledi.

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