BIST 1.503
DOLAR 7,39
EURO 9,08
ALTIN 462,43
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Etkisi ocakta görülecek

Aralık enflasyonuna dair değerlendirmelerini paylaşan Merkez Bankası, "Elektrik, doğal gaz, su zamlarının enflasyona etkisi ocakta görülecek" açıklaması yaptı.

Abone ol

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 1,25 oranında arttığına ve yıllık enflasyonun geçen yılı yüzde 14,60 oranında tamamladığını anımsatan Merkez Bankası, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğunu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğünü belirtti.

"Fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek"

Merkez Bankası, ocak ayında, enerji enflasyonu üzerinde elektrik, doğal gaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisinin görüleceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın değerlendirmesi şöyle: Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte emeklilerin zamlı maaşları, ek ödemeleri ve eline geçecek maaş tutarı! Kuruşu kuruşuna liste Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs aşıları bozuldu eczacı itiraf etti! Bakın neden yapmış
Edirne'de okudu! Ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten 2021 altın fiyatları için önemli açıklama
Bursa'da polis ceza yazdı akıllanmadı: Burada gözünüzün önünde...
İran çalışmalarına hız verdi! Yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretti
Kültür ve Turizm Bakanlığı müjdeyi verdi! Youtube'dan yayınlanacak
Genel müdür maaşları 2021 derecesine göre en yüksek kaç para?
İngiltere'de milletvekili koronalı iken seyahat edince tutuklandı
Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı
Yorumlar 20 yorum