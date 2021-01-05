BIST 1.503
DOLAR 7,39
EURO 9,08
ALTIN 462,28
HABER /  GÜNCEL

Şamil Tayyar'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için olay paylaşım! 15 Temmuz'dan beter olur

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası başlayan olaylarla ilgili AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Şamil Tayyar, "Ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylar devam ediyor. Aynı gün İlker Başbuğ'un darbe iması' yapan açıklaması ve Can Ataklı'nın iğrenç sözlerinin de gündeme gelmesi ortalığı karıtırdı. Şamil Tayyar, tüm yaşananların bir araya getirip, darbe heveslilerine 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatıp "Daha beter olur" dedi. 

'Bilsinler ki akıbetleri...

Şamil Tayyar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur” diye yazdı.

Paylaşan paylaşana...

Tayyar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü gözaltına alındıktan sonra çıplak halde yerlere yatırılmış ve darp edilmiş askerlerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajı binlerce beğeni aldı. Birçok kişi mesajı alıntılayıp paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
2021 başkomiser maaşları zamlandı en yüksek ne kadar oldu?
İçişleri Bakanlığı: Gözaltına alınan 17 kişiden 15'i Boğaziçili değil MLKP bağlantısı var
Polis maaşları 2021 en düşük kaç oldu derecesine göre yeni maaşlar
Karısını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden koca için karar
Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Etkisi ocakta görülecek
Koronavirüs aşıları bozuldu eczacı itiraf etti! Bakın neden yapmış
Edirne'de okudu! Ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Şube müdürü maaşları 2021 derecesine göre en yüksek maaş kaç oldu?
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten 2021 altın fiyatları için önemli açıklama
Bursa'da polis ceza yazdı akıllanmadı: Burada gözünüzün önünde...
Yorumlar 2 yorum