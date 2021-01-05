Şamil Tayyar'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için olay paylaşım! 15 Temmuz'dan beter olur

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası başlayan olaylarla ilgili AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Şamil Tayyar, "Ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" dedi.

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylar devam ediyor. Aynı gün İlker Başbuğ'un darbe iması' yapan açıklaması ve Can Ataklı'nın iğrenç sözlerinin de gündeme gelmesi ortalığı karıtırdı. Şamil Tayyar, tüm yaşananların bir araya getirip, darbe heveslilerine 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatıp "Daha beter olur" dedi.

'Bilsinler ki akıbetleri...

Şamil Tayyar, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur” diye yazdı.

Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur.



#PolisiminYanındayım pic.twitter.com/7l9iR2EqWZ — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 4, 2021

Paylaşan paylaşana...

Tayyar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü gözaltına alındıktan sonra çıplak halde yerlere yatırılmış ve darp edilmiş askerlerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajı binlerce beğeni aldı. Birçok kişi mesajı alıntılayıp paylaştı.