Fatih Altaylı'dan sert tepki: O kelepçeyi Boğaziçi Üniversitesi'ne takanı bulun ve cezalandırın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilerin girişini engellemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasına sert sözlerle yüklendi. Altaylı, "Bir süre sonra 'O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız o kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı önceki gün yaşanan protestolar sırasında, öğrencilerin içeri girmesini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılması sosyal medyada çok tepki çekti. Olayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'O kelepçe' başlıklı yazısına "12 Eylül döneminde bile polis yüzü görmeyen Boğaziçi Üniversitesi'ne dün polis girdi" diye başladı.

"O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız..."

"Kim bilir belki de Boğaziçi Üniversitesi'nin de üniversite olarak bir eksiği tamamlanmış oldu" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

Ancak dün felaket bir görüntü vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takılmıştı. Bu çok simgesel bir fotoğraf olarak tarihe geçer.

Bu fotoğraf dünya çapında popüler olur, Türkiye'nin alnına kara leke olarak sürülür. Bu kelepçe Gezi eylemlerini başlatan çadır yakma işi gibi bir iştir.

O kelepçeyi üniversitenin kapısına takıp, o fotoğrafın kompozisyonunu ortaya çıkaran kişi ya da kafa Türkiye'nin de Türkiye'yi yönetenlerin de dostu değildir.

Bir süre sonra 'O kelepçeyi FETÖ'cüler taktı' demek istemiyorsanız o kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın. O kelepçe oraya iyi niyetle takılmamıştır, emin olun.