Sivas'ta dekan da alıyor ev insanı da alıyor! Hobisiyle para kazanıyor
SİVAS'ta yaşayan Tarık Ödül hobisini işe dönüştürdü. Ödül'ün şimdi her kesimden müşterisi bulunuyor.
Sivas’ta hurdacılık işiyle uğraşan Tarık Ödül, kentin çeşitli yerlerinde hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Ancak onu diğer hurdacılardan ayıran bir özelliği bulunuyor.
Ödül, topladığı hurdaların içinden eskidiği için atılan antika parçaları tek tek ayırıyor.
Topladığı antikaların bakımını özenle yapan Tarık Ödül, zaman geçtikçe bunu kendisine hobi edindi. Hurdacı Ödül, en eskisi 80 yıllık olan antika eşyalar evine sığmayınca dükkan açıp satmaya karar verdi.
Şimdilerde evleri süsleyen antika eşyaları dükkanında sergileyen Ödül, antika parçaları vatandaşların satışına sundu.