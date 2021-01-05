Polis, öğretmen, imam, bekçi maaşları Memur maaşları 2021 zam hesaplaması!
1 Ocak 2021 itibariyle polis maaşları 6 bin 883 liraya, başkomiser maaşları ise 7 bin 858 liraya çıktı. Öğretmen maaşları 5 bin 615 liradan 6 bin 074 liraya yükseldi. İmam maaşları, profesör, mühendis, kaymakam ve hemşire ile doktor maaşları da zamlandı.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Peki polis maaşları, öğretmen, kaymakam, vali, müdür, imam ile bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 yılı memur zamlı maaşları:
Zamlı memur maaşı listesi : AA'nın geçtiği maaş hesaplamalarına aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır. Maaş hesaplamasına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir.
Mühendis avukat - teknisyen maaşı : Anadolu Ajansı'nın geçtiği zamlı memur maaş listesine göre 2021 yılındaki zamla birlikte Mühendis maaşları 8.025 TL, avukat maaşları da 7.663 TL oldu. Lise mezunu teknisyen maaşı ise 5 bin 63 lira.
Müsteşar ve Kaymakam maaşları
Müsteşar maaşı 10.987 liraya, kaymakam maaşı ise 13.671 liraya çıktı.