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Antalya'da hayatının hatasını yaptılar! Dikkatsizlikleri pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra evde kalması konusunda uyarılan Mustafa Ü. ve ailesi, bir gün sonra gelen denetim ekipleri tarafından evde bulunamayınca beş kişilik aile önce yurda götürüldü. Ardından da 15 bin 750 lira ceza uygulandı. Aile şimdi cezanın altından nasıl kalkacağını düşünüyor.

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Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce karıştığı bir kavga sebebiyle 4 bin lira idari para cezası uygulanan Mustafa Ü., parayı yatırmakta gecikince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Parayı ödemek için adliyeye giden Mustafa Ü.'nün arama kararı olduğunu gören görevli polise haber verince Mustafa Ünal, gözaltına alındı ve tutuklandı. Cezaevine gitmeden önce sağlık kontrolünde korona virüs testi yapılan Mustafa Ünal, aynı gün ailesinin parayı ödemesi ile serbest bırakıldı. 

Şahsın ertesi gün sonuçlanan korona virüs testi pozitif çıkınca önce jandarma, sonra sağlık ekipleri evine gelip temaslı olduğu ailesi ve kendisine evde karantina altında olmaları gerektiği bildirildi. Ertesi gün jandarmanın kontrolü sırasında eve 1 kilometre uzakta koyunları otlatırken yakalanınca 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Diğer aile fertlerinin de ev yerine dışarıda oldukları tespit edilince aileye toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası verildi.

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"Borcu ödeyebilmek için ineğimi satmam gerekecek"
Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde yaşayan Mustafa Ünal, "Para cezası yatırmak için adliyeye gitmiştim. Ödemem geciktiği için hakkımda yakalama kararı çıkmış ve tutuklandım. Cezaevine gitmeden önce Korona virüs testi yapıldı. Ailem benim cezamı yatırdığı için serbest bıraktılar. Sonra eve geldim. Koyunları otlatırken Jandarma gelip testimin pozitif çıktığını söyledi, sağlık görevlileri geldi ve Antalya kredi yurtlar kurumuna götürüldüm. Temaslı olduğu için ailem de yurda geldi. Ben 10 gün ailem ise 14 gün kaldı. Eve geldiğimizde 15 bin 750 lira para cezası yazıldığını öğrendik." dedi. Anne Fatma Ünal ise ineğine bakmak için dışarıda olduğun söyleyerek, "Borcu ödeyebilmek için ineğimi satmam gerekecek ama ne yapayım devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

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