Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasında Deniz Büçkün'ün hayatını kaybetmesi! 2 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL Beşiktaş'ta bir evde üniversite öğrencisi Deniz Büçkün'ün (23) yılbaşı kutlamasında alkol ve uyuşturucu madde alması sonucu rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büçkün'ün arkadaşıyla yılbaşını kutlamak için bir araya geldikleri evde alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra dans ettikleri sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, Büçkün'ün hayatını kaybetmesine ilişkin evde bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu.

Uyuşturucu maddeleri yılbaşı kutlamasına katılan Efe Ö.'nün temin ettiğinin belirlenmesi üzerine, şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli Efe Ö. polise verdiği ifadesinde, uyuşturucu maddeleri arkadaşlarından kişi başı 150 lira toplayarak Kadıköy'deki bir satıcıdan aldığını anlattı.

Polis, Hasanpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen uyuşturucu madde satıcısının evine baskın düzenledi. Operasyonda Burak K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 6 gram skunk , 2 gram ecstasy ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca Beşiktaş'taki olayın meydana geldiği evde yapılan aramada, banyoda 6 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde bulundu.

Öte yandan yılbaşı kutlamasında Deniz Büçkün'ün yanında bulunan 5 arkadaşına da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak K. tutuklanırken, Efe Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.