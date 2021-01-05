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HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs aşısı... 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı gönderildi

Sağlık Bakanlığı, 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Bakanlık, koronavirüs (Covid-19) aşı uygulama sürecine özel hastaneler ve üniversite hastanelerini de dahil etti.

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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi. Yazıya göre, bakanlıkça uygulanacak Koronavirüs(Covid-19) aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

İlk kez dahil edilecek

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezleri'ne ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor.

Covid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Sistem içinde olmayan hastaneler de MHRS'ye eklenecek

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak. 

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