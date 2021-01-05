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Sakarya'dan iğrenç haber! Öz kızına istismardan tutuklandı

SAKARYA'da 14 yaşından beri babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan istismarcı baba tutuklandı.

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ç., tutuklandı.

Hendek’te, H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Evli olan H.Ç.Ç.’nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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